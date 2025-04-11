Жители села Гуево в Курской области оказались под обстрелом ВСУ. Им пришлось укрываться в подвале рядом с храмом, на котором был вывешен российский флаг, ставший целью атак. Люди провели в подвале сутки, ожидая окончания обстрела.
«В 60-70 м от храма мы в подвале находились, на дверях написали, что живут люди. Мы сутки просидели в подвале, потому что, когда флаг повесили, со всего, чего можно, начали „лупить“ по храму», — передает слова местного жителя Ивана Брахнова. Он добавил, что также были обстрелы жилых домов с использованием дронов.
8 апреля российские войска освободили Гуево. 6 августа 2024 года началась массированная атака ВСУ на Курскую область. На данный момент освобождено более 86% территории, занятой украинской армией, с большими потерями среди ВСУ, передает «Ридус».
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