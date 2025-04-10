В России ожидают новый бум на рынке жилья, несмотря на высокие цены

В России ожидается бум на рынке жилья. Президент Владимир Путин на встрече с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил, что есть все возможности, чтобы решить жилищную проблему в стране, прежде всего с помощью мер господдержки. При этом власти опасаются, что через пару лет возникнет дефицит квартир. Однако руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор заверил URA.RU, что застройщики готовы к такому развитию событий.
«Вопросы жилья — это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека. Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как они никогда не решались — ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая», — отметил Путин.
По словам президента, в развитии жилищной политики особая роль принадлежит именно корпорации «ДОМ.РФ». «Очень рассчитываю на то, что вы вместе с правительством решите все стоящие перед вами задачи», — обратился глава государства к Мутко.
Виталий Мутко сообщил, что «в жилищной сфере сложилась непростая ситуация». «В стройке где-то 119 миллионов квадратных метров жилья. В банке [„ДОМ.РФ“] открыто кредитных линий на 20 триллионов рублей. В рынке работает восемь триллионов, а семь триллионов — на эскроу-счетах, — отметил Мутко. — Основной драйвер покупки жилья — это ипотека: 80% жилья покупается за счет ипотеки. В структуре ипотеки 70% — с госучастием».
После завершения льготной программы с госучастием спрос на ипотеку упал, отметил Мутко. Однако это ненадолго, по словам главы корпорации: после снижения ключевой ставки спрос снова начнет расти.
«Люди начнут забирать деньги из банков [с депозитов с высокой доходностью], а у нас жилья – в предложении – может не быть. И цена [вырастет] – вот этого нельзя допустить», — считает Мутко.
Он отметил, что для людей важны меры поддержки при покупке квартиры. Над господдержкой пока думает правительство, а «ДОМ.РФ» в 30 пилотных регионах страны запустил собственный инструмент. «Мы взяли регионы, где очень низкий спрос и низкие вводы [жилья]. Выделили 2,6 миллиарда рублей из своей прибыли и начали субсидировать процентную ставку — это где-то семь миллионов квадратных метров жилья. Предложение и спрос в некоторых регионах увеличились в два раза», — рассказал Мутко.
Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор не разделяет опасений, что на жилищном рынке после снижения ключевой ставки возникнет дефицит предложения или что цены резко пойдут вверх (в то же время он признал, что иногда стоимость квадратного метра растет необоснованно). «Нет никаких предпосылок для того, чтобы при снижении ставки возникла нехватка квадратных метров, — убежден эксперт. — Жилой дом строится несколько лет.
С повышением ключевой ставки стройка не остановилась. Конечно, не все новые проекты были запущены: реализуются те, которые закладывались еще до повышения ставки ЦБ. Сегодня, пока деньги “дорогие”, застройщики стараются не брать [кредиты] и прорабатывают проекты, готовят площадки, чтобы в момент, когда ставка начнет снижаться, начать строить».
По мнению Моора, государственная поддержка при покупке нового жилья играла и будет играть существенную роль для развития жилищного рынка в стране. «Поэтому меры поддержки, которые предлагают власти, смогут простимулировать покупательскую способность людей. Власти внимательно смотрят за состоянием рынка, за тем, какое количество квадратных метров копится, что нужно сделать, каким образом простимулировать. Это все прогнозируемая история», — объяснил Моор.
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