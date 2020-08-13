В деле челябинского экс-замгубернатора появились новые данные

Андрей Косилов настаивает на своей невиновности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

В Аргаяшском районном суде, где слушается уголовное дело бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, 14 августа была озвучена новая, уже третья экспертиза ДТП. Как сообщил URA.RU Косилов, эти данные показывают, что он не виноват в совершении ДТП.

«Это была трасологическая экспертиза, — пояснил Косилов. — В ней доказывается, что столкновение произошло на моей полосе, а на встречной. Поэтому моей вины в ДТП нет». Ходатайство о проведении такой экспертизы подвали адвокаты экс-чиновника.

В ответ адвокаты потерпевших напомнили о том, что уже было установлено — вины водителя Лады, столкнувшейся с иномаркой чиновника, также нет. Это было установлено следствием в ноябре 2019 года. Адвокаты Косилова настаивали еще на одной, четвертой экспертизе, но им отказали. Процесс переходит в прения сторон. Следующее заседание суда состоится 3 сентября.

ДТП произошло 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой серьезно пострадали жители Екатеринбурга. Пассажирка Анастасия Вяткина впала в кому. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Запись с видеорегистратора, опубликованная свидетелем аварии, показывает знак «Обгон запрещен» и сплошную полосу, разделяющую дорогу. В отношении Косилова было возбуждено уголовное дело.