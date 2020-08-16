В Челябинск приехал новый уральский транспортный прокурор

Владимир Дроздецкий побывал в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий 17 августа побывал в Челябинске, где подписал соглашение с губернатором Алексеем Текслером, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Это первая поездка Дроздецкого в Челябинск после его назначения руководителем ведомства.

«Соглашение о взаимодействии определяет вопросы правового регулирования в сфере работы железнодорожного и воздушного транспорта. В том числе по вопросам транспортного обслуживания населения, предоставления субсидий», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. Во время встречи губернатор отметил, что проекты целого ряда нормативно-правовых актов, которые принимаются на уровне региона и муниципалитетов, должны прежде поступать в транспортную прокуратуру для анализа и уточнений.

В качестве примера Текслер привел ситуацию с маломерными судами. Муниципалитеты сами определяют правила работы, хотя, по мнению губернатора, необходимо единое правовое пространство и унификация нормативно-правовой базы. Стороны отдельно обсудили вопросы профилактики детского травматизма на транспорте, договорились обмениваться информацией и проводить совместные мероприятия.

Дроздецкий был назначен на должность руководителя Уральской транспортной прокуратуры в конце июня. Прежний руководитель Александр Герасименко ушел на пенсию. 6 июля Дроздецкого представили коллективу.