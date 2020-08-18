Свердловские власти пересматривают разрешение работы ресторанов

Врио губернатора Алексей Орлов открыл рестораны без одобрения главного санитарного врача региона Дмитрия Козловских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение разрешить работу кафе и ресторанов в Свердловской области обсуждалось 19 августа на встрече врио главы региона Алексея Орлова с главным санитарным врачом региона Дмитрием Козловским. Перспективы деятельности общепита зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил URA.RU Орлов.

«Мы сегодня с утра [с Козловским] с ним на эту тему общались, мы наблюдаем за динамикой. После получении цифр можно будет вести речь о дальнейших действиях», — сообщил URA.RU Алексей Орлов.

Чиновник уточнил, что перед тем, как принять решение разрешить работу ресторанам, проводились консультации с главным врачом и тот не оспаривал намерения свердловских властей. «Никаких писем не направляли, чтобы не возобновлять работу [ресторанов]», — уточнил Орлов.

Ранее пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора распространила заявление, что ведомство предлагает отложить открытие ресторанов, так как регион не имеет оснований для перехода к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса.

«Другие регионы пошли [на открытие общепита], не дожидаясь коэффициента 0,5 — мы все понимаем, что достичь его можно, только если будет кратное снижение [заболеваемости] ежедневно. Мы видим ситуацию по стране, это сложно», — объяснил позицию областных властей Алексей Орлов.

Врио губернатора Алексей Орлов подписал 17 августа поправки к указу о режиме повышенной готовности, которыми разрешил кафе и рестораном принимать гостей в залах с 18 августа.