СК расследует смерть пропавшего на митингах белоруса

Следователи выясняют обстоятельства происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии начал расследование смерти 28-летнего мужчины, найденного в лесу. В ведомстве отметили, что исчезновение и гибель молодого человека не связаны с происходящими в стране событиями.

Тело 28-летнего мужчины было найдено в лесополосе в Минске. «По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено», — говорится в telegram-канале СК. Мужчина числился пропавшим без вести с 12 августа. По словам его супруги, незадолго до происшествия они решили развестись.

«Молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу», — сообщили в ведомстве. Сейчас устанавливаются точные причины смерти мужчины и обстоятельства.

Ранее СМИ сообщили, что в Минске в лесу обнаружили тело Никиты Кривцова, пропавшего во время протестов. В telegram-каналах сообщали, что на теле мужчины обнаружены следы побоев.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Согласно результатам ЦИК, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, однако независимые экзитполы сообщали, что около 80% набрала его оппонент Светлана Тихановская. После этого в стране начались митинги, которые силовики подавляют с помощью резиновых пуль, дубинок и светошумовых гранат. С момента начала протестов в Белоруссии республиканская милиция получила сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых. Лидеры стран Евросоюза осудили насилие против протестующих в Белоруссии и потребовали независимого и прозрачного расследования.

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