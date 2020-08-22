Тело пропавшего во время протестов белоруса нашли в лесу

В Минске в лесу обнаружили тело 28-летнего Никиты Кривцова, пропавшего во время протестов. Об этом заявили представители поисково-спасательного отряда «Ангел».
«В Белоруссии обнаружено тело предполагаемого участника акций протестов, который пропал десять дней назад», — передает «Царьград».
Отмечается, что последний раз его видели 12 августа. Мужчина ехал на работу из Минска в Королев Стан. В Telegram-каналах пишут, что на теле мужчины обнаружены следы побоев, однако официально эта информация не подтверждена. Как сообщили представители правоохранительных органов, тело нашли на дереве в районе улицы Паниковой. На месте работают следователи. У Кривцова осталась жена и маленькая дочь.
В Белоруссии проходят массовые протесты, начавшиеся 9 августа после выборов президента. Для подавления таких акций силовики использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и применяли физическую силу. Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал, что Лукашенко дал правоохранительным органам полную свободу в действиях, чтобы навести порядок, передает «Национальная служба новостей». После акций протестов пропали сотни белорусов.
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