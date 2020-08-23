Оппозиция потребовала вернуть Конституцию 1994 года Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 14-й день продолжаются протесты после президентских выборов. В нескольких городах страны прошли крупные протестные акции. Координационный совет выступил с требованиями, демонстранты пришли к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Что происходит возле резиденции Лукашенко

В Минске участники протестных акций вплотную подошли ко Дворцу Независимости. Журналистка Ксения Собчак отметила, что если сейчас силовики перейдут на сторону протестующих, то те победят. Милиция и военные перекрыли подходы к резиденции президента. По неподтвержденной информации, Лукашенко в тот момент находился в здании и собирался покинуть его на вертолете.

Протестующие отошли от резиденции и направились к стеле «Минск — город-герой». Усиленная охрана возле Дворца Независимости осталась.

Позднее сообщили, что глава государства прилетел в резиденцию за час до сообщения о его возможном отъезде. Он вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках. Во время полета президент посмотрел на протестующих и сказал, что они разбежались, как крысы .

Протестные акции в Белоруссии

Светлана Тихановская считает, что вооруженные силы Белоруссии не должны вмешиваться в мирные акции протестующих. Министерство обороны страны выступило с обращением к демонстрантам. Там заявили, что в случае нарушения порядка и спокойствия им придется иметь дело с армией.

Тысячи людей участвовали в акции на площади Независимости в центре Минска. С помощью музыки советских времен власти пытались заглушить лозунги, скандируемые собравшимися. Демонстранты на площади объявили минуту молчания в память о погибших участниках протестов. Также минута молчания прошла в Гомеле, но ее пытались прервать громкоговорителем.

Координационный совет оппозиции выступил за возвращение Конституции 1994 года, в которой число президентских сроков строго ограничено. В совете также призвали отправить в отставку руководство МВД Белоруссии и всех причастных к применению силы по отношению к протестующим. Они призвали продолжить забастовки на предприятиях. Политолог и экономист Антон Любич считает, что если рабочие продолжат бастовать, то Лукашенко сможет сохранять свой пост не дольше пары месяцев.

Реакция других стран на ситуацию в Белоруссии

Украинский президент Владимир Зеленский посоветовал Лукашенко провести еще одни президентские выборы. Украинский лидер считает, что таким образом удастся прекратить протесты.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал протесты в Белоруссии внутреннем делом страны. Он поддержал инициативу Лукашенко о конституционной реформе и предположил, что на Тихановскую могут оказывать давление из-за границы.

В НАТО опровергли заявление президента Белоруссии о наращивании военного контингента альянса на границе с республикой. Они уверяют, что не представляют угрозы для страны. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается превращать Белоруссию во вторую Украину.

Первый президент Киргизии Аскар Акаев пожелал Белоруссии лучшего президента. Он считает, что белорусский народ может сам решить, кто им будет руководить.

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