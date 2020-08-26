Россия гарантированно отдаст часть своей вакцины другой стране

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Российскую вакцину будут поставлять в Казахстан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия начнет поставлять в Казахстан свою вакцину от коронавируса, разработанную центром Гамалеи. Соглашение со страной уже подписано, пишут СМИ.

«Казахстан подписал соглашение с РФПИ о выделении ему вакцины от коронавируса „Спутник V“ после прохождения всех стадий испытаний», — сообщает telegram-канал РИА «Новости». Россия должна будет выделить Казахстану гарантированный объем вакцины. Сколько конкретно препарата получит соседняя страна не уточняется.

О готовности купить российский препарат ранее заявляли более 20 стран. Договор о продаже вакцины был подписан только сейчас. Россия также собирается поставлять вакцину в Беларусь. Там ее будут испытывать на добровольцах. Кроме того, препарат испытают в государственных больницах в России, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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