Россия гарантированно отдаст часть своей вакцины другой стране

Россия начнет поставлять в Казахстан свою вакцину от коронавируса, разработанную центром Гамалеи. Соглашение со страной уже подписано, пишут СМИ.
«Казахстан подписал соглашение с РФПИ о выделении ему вакцины от коронавируса „Спутник V“ после прохождения всех стадий испытаний», — сообщает telegram-канал РИА «Новости». Россия должна будет выделить Казахстану гарантированный объем вакцины. Сколько конкретно препарата получит соседняя страна не уточняется.
О готовности купить российский препарат ранее заявляли более 20 стран. Договор о продаже вакцины был подписан только сейчас. Россия также собирается поставлять вакцину в Беларусь. Там ее будут испытывать на добровольцах. Кроме того, препарат испытают в государственных больницах в России, пишет телеканал 360.
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