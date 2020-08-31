В соцсетях отреагировали на выигрыш пермяка в полмиллиарда

В победу пермяка в лотерее мало кто верит Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пользователи социальных сетей не поверили в новость от «Столото» о том, что житель Перми выиграл рекордную в истории лотереи сумму, превышающую 500 миллионов рублей. Данную информацию они назвали «сказками» и «рекламой».

«Не верю. Лохотрон в чистом виде», — пишет читатель URA.RU под ником Дусь. И подобного мнения придерживается большинство комментаторов. Саму новость называют фейком с участием подставного человека, а компанию «Столото» обвиняют в «дешевом пиаре».

Ранее пресс-служба «Столото» заявила, что 30 августа пермяк выиграл суперприз «Гослото «4 из 20» в 545 947 491 рубль. Данная сумма стала рекордным выигрышем в истории лотереи.

Журналисты URA.RU связались с пресс-службой «Столото». Там рассказали, что победитель пока не выходит на связь. Обычно, в случае выигрыша, люди связываются с компанией в течение одной-двух недель.

Пользователи делятся своими выигрышами, правда несколько уступающими озвученной «Столото» сумме

Однако, в большинстве своем, комментаторы сходятся во мнении, что выигрыш является фейком

Читатели URA.RU также называют выигрыш неправдоподобным

Находятся и те, кто в шутку называет себя потерянным родственником победителя

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