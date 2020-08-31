В Ижевске 31 августа стартовал командный Кубок России по боксу. В соревнованиях участвуют 200 спортсменов из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения. Генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что внимание к событию особое, так как оно станет подготовительным мероприятием к мировому Кубку по боксу.
«Командный Кубок России по боксу — это один из главных турниров в нашем календарном плане. В следующем году Россия примет Кубок мира по боксу, именно поэтому к Кубку России в этом году будет особое внимание», — заявил Умар Кремлев.
На Кубке России будет «запредельный» уровень конкуренции, пообещал руководитель федерации бокса. По его словам, в составах команд выступят ведущие спортсмены страны, среди которых чемпионы и призеры международных турниров. Призовой фонд турнира — 15 миллионов рублей. «Считаю, что после пандемии это очень хорошая мотивация для спортсменов, ведь кроме спортивного интереса есть еще и хорошее финансовое обеспечение», — добавил Кремлев.
Спортивный функционер заметил, что Кубок России станет первым крупным боксерским чемпионатом после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Из-за угрозы распространения инфекции соревнования будут проходить без церемоний открытия и закрытия, а также без зрителей. Но у болельщиков будет возможность наблюдать за всеми боями в интернете, а решающие поединки будут показаны на федеральном телевидении, отметил Кремлев.
URA.RU сообщало ранее, что Свердловскую область на Кубке России по боксу будут представлять трое спортсменов: Даниил Лысенко (21 год, 49 кг), Сергей Мурашев (21 год, 81 кг), Александр Дорофеев (22 года, 91 кг).
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