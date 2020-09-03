03 сентября 2020

В Челябинске начали укладывать плитку для роликов и самокатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выезд Натальи Котовой по объектам благоустройства Центрального района. Челябинск, алое поле, котова наталья, качели
Мэр Челябинска Наталья Котова обещала горожанам новые общественные пространства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском сквере на улице Лазаретной начали укладывать крупную тротуарную плитку без фаски. Она плоская, поэтому удобнее для любителей самокатов и роликов, сообщила мэр Наталья Котова в своем Instagram по итогам инспекционной поездки по городу 4 сентября.

«В сквере на улице Лазаретной укладывают крупную плитку без фаски. По поручению губернатора Алексея Текслера теперь будем использовать такую плитку — она гораздо удобней для передвижения на самокатах, роликах и т. д.», — написала она.

По словам Котовой, вдоль «Тропы пенсионеров» в городском бору на следующей неделе установят беседки, урны, малые архитектурные формы для детей, а старые спортивные снаряды заменят на новые. Градоначальница заверила, что работы пройдут безболезненно для леса.

Котова добавила, что на широких, длинных тротуарах продолжат устанавливать уличную мебель и деревья в вазонах. А вдоль бульвара по проспекту Ленина появятся многофункциональные вышки. Это одновременно и фонари, и источники энергии для мобильных устройств, и большие роутеры.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...