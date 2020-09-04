Православные ответили на фестиваль ЛГБТ в Екатеринбурге

Православное движение «Сорок сороков» и Фонд святой Екатерины проведут неделю традиционных семейных ценностей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Православное движение «Сорок сороков» и Фонд святой Екатерины с 7 по 13 сентября проведут в Екатеринбурге неделю традиционных семейных ценностей «Скрепа». Эти даты совпадают с проведением Ural Pride Week, которую организует Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге.

«Только семья спасет Россию. Не будет семьи — не будет ничего. А если что-то и будет, то это точно будет не Россией и точно не будет человечеством. Поэтому мы начинаем долгое возвращение человека к человеку. А то в последнее время стали забывать, кто мы и для чего мы», — говорится в сообщении telegram-канала движения «Сорок сороков».

Авторы сообщения заявили, что на неделю Екатеринбург станет «столицей традиционных семейных ценностей в России». Там добавили, что в дальнейшем этот фестиваль будет проведен в других городах страны.

URA.RU пыталось дозвониться до председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды. Он не взял трубку.

С 7 по 13 сентября в Екатеринбурге должна пройти «Уральская неделя гордости». Ее организатором выступает Ресурсный центр ЛГБТ. URA.RU сообщало, что символом фестиваля выбрали зверя с герба Свердловской области и Екатеринбурга — соболя. Уральские казаки обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой запретить неделю гордости ЛГБТ.