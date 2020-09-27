Свердловский губернатор наградит студентов премией в 10 бигмаков

Премию губернатора получат 223 студента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловскому губернатору предложили наградить персональными стипендиями 223 студента и аспиранта учебных заведений региона. Каждый из них ежемесячно будет получать по 1500 рублей — сумму, эквивалентную стоимости 10 бургеров в «Макдональдс».

В список претендентов на губернаторскую премию вошли более 500 человек, конкурсная комиссия из 40 экспертов отобрала 223 финалиста. Среди них 35 аспирантов, 120 студентов вузов, 68 учащихся колледжей и техникумов, сообщил глава регионального минобра Юрий Биктуганов.

«Стипендия Губернатора Свердловской области — это региональная поддержка обучающихся в системе профессионального образования, в том числе и высшего. Эта практика проводится с 1996 года», — уточнил Биктуганов.

Сумма стипендии в 1500 рублей не меняется уже несколько лет. В 2020 году на выплату губернаторской стипендии в бюджете наложено 3,8 миллиона рублей, средства получают 211 студентов.