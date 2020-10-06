В России попробуют лечить коронавирус по методу Трампа

Метод введения в кровь антител, которым лечили от коронавируса президента США Дональда Трампа, можно применять в России. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
«Трампу дали коктейль противовирусных антител. Таким же способом можно лечить людей в России», — цитирует РИА «Новости» Баранову. По ее словам, в России есть технологии, которые позволяют создавать антитела против коронавируса.
Это вещество образует у человека иммунитет к инфекции, и антитела уничтожают вирус. Профессор добавила, что эта технология является дорогостоящей. Производство антител может подешеветь только через десять лет, уточнила она.
Баранова пояснила, что коктейль антител, которые дают Трампу, создан на основе клеток мышей. По ее словам, в будущем эта технология будет усовершенствована.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом, передает RT. Их диагноз подтвердился 2 октября. Несмотря на это, Трамп заявил, что готов принять участие в предвыборных дебатах 15 октября.
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