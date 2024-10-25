Кремль — URA.RU: в Белоруссии извлекли уроки после протестов 2020 года

В Кремле не опасаются повторения протестов оппозиции в Белоруссии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле считают, что белорусские власти извлекли уроки от протестов 2020 года и не допустят их на новых выборах
В Кремле считают, что белорусские власти извлекли уроки от протестов 2020 года и не допустят их на новых выборах Фото:

В Кремле не опасаются повторения протестов оппозиции в Белоруссии, как это было после президентских выборов в августе 2020 года. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, белорусы «вынесли необходимые уроки».

«Мы знаем, что наши белорусские друзья вынесли необходимые уроки, получили богатый опыт по итогами тех событий. И, собственно, это является залогом неповторения в дальнейшем таких ситуаций», — убежден Песков.

Выборы президента Белоруссии состоятся в январе 2025 года. В Кремле сообщили URA.RU, что поддержат на них действующего главу государства.

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В Кремле не опасаются повторения протестов оппозиции в Белоруссии, как это было после президентских выборов в августе 2020 года. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, белорусы «вынесли необходимые уроки». «Мы знаем, что наши белорусские друзья вынесли необходимые уроки, получили богатый опыт по итогами тех событий. И, собственно, это является залогом неповторения в дальнейшем таких ситуаций», — убежден Песков. Выборы президента Белоруссии состоятся в январе 2025 года. В Кремле сообщили URA.RU, что поддержат на них действующего главу государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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