Россияне смогут увидеть комету ATLAS днем

Комета ATLAS пройдет ближайшую к Солнцу точку (перигелий) 28 октября. В этот день она может достичь минус пятой звездной величины и стать видимой для россиян даже при дневном свете, сообщила астроном Московского планетария Людмила Кошман.
«Комета C/2024 S1 (ATLAS) видна в небольшой телескоп, но только в южном полушарии на утреннем небе. 26 октября 2024 года она появится в поле зрения солнечной космической обсерватории SOHO, что позволит следить за ее судьбой практически в прямом эфире», — заявила Людмила Кошман в беседе с РИА Новости. По ее словам, особенностью кометы является то, что она может стать видимой для невооруженного глаза при прохождении перигелия 28 октября.
Комета ATLAS была октрыта на Гавайях 27 сентября 2024 года. Она появляется в Солнечной системе лишь раз. В случае, если комета не разрушится до достижения перигелия, она может засиять ярче Венеры. Это случится примерно с 10:00 до 18:00 с кульминацией в 14:00 по МСК, пишет ОТР.
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