Самокаты будут давать в аренду по биометрии

Григоренко поручил проработать вопрос по аренде самокатов с помощью биометрии
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Эксперимент позволит исключить случаи несанкционированного использования самокатов на дорогах
Эксперимент позволит исключить случаи несанкционированного использования самокатов на дорогах Фото:

Самокаты в аренду будут выдавать после подтверждения личности с использованием биометрии. Проработать вопрос поручил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Эксперимент будет включать в себя необходимость подтвердить свою личность с помощью биометрии, чтобы взять в аренду самокат.  «Предполагается, что данный эксперимент станет важным шагом к повышению безопасности на дорогах. В частности, позволит исключить случаи несанкционированного использования самокатов», — сообщили в аппарате вице-премьера.

Ранее Дмитрий Григоренко сообщил о том, что правительство одобрило проект закона, упрощающий получение некоторых лицензий и разрешений для бизнеса через Госуслуги.

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Самокаты в аренду будут выдавать после подтверждения личности с использованием биометрии. Проработать вопрос поручил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Эксперимент будет включать в себя необходимость подтвердить свою личность с помощью биометрии, чтобы взять в аренду самокат.  «Предполагается, что данный эксперимент станет важным шагом к повышению безопасности на дорогах. В частности, позволит исключить случаи несанкционированного использования самокатов», — сообщили в аппарате вице-премьера. Ранее Дмитрий Григоренко сообщил о том, что правительство одобрило проект закона, упрощающий получение некоторых лицензий и разрешений для бизнеса через Госуслуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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