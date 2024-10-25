Самокаты в аренду будут выдавать после подтверждения личности с использованием биометрии. Проработать вопрос поручил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.
Эксперимент будет включать в себя необходимость подтвердить свою личность с помощью биометрии, чтобы взять в аренду самокат. «Предполагается, что данный эксперимент станет важным шагом к повышению безопасности на дорогах. В частности, позволит исключить случаи несанкционированного использования самокатов», — сообщили в аппарате вице-премьера.
Ранее Дмитрий Григоренко сообщил о том, что правительство одобрило проект закона, упрощающий получение некоторых лицензий и разрешений для бизнеса через Госуслуги.
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