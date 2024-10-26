Shot: во время проверки липецкой колонии, откуда бежали осужденные, выявили нарушения

При последней внеплановой проверке в липецкой колонии, откуда бежали шесть заключенных, Роструд обнаружил нарушение оформления материалов расследования несчастных случаев. Эта проверка была проведена семь с половиной лет назад.
«Последняя внеплановая проверка липецкой ИК-2 была семь с половиной лет назад — в апреле 2017 года. Тогда Роструд выявил нарушение в оформлении материалов расследования несчастных случаев», — сообщили в telegram-канале Shot.
Ранее стало известно, что В Липецкой области из исправительной колонии №2 совершили побег шестеро заключенных. Их поисками сейчас занимаются сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ. В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело по факту халатности после побега шестерых заключенных.
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