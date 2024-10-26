Shot: во время проверки липецкой колонии, откуда бежали осужденные, выявили нарушения

Shot: ИК, откуда сбежали шесть заключенных, проверяли 7,5 года назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Последняя внеплановая проверка на ИК-2 в Липецкой области была семь с половиной лет назад
Последняя внеплановая проверка на ИК-2 в Липецкой области была семь с половиной лет назад Фото:
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Из колонии, где сидит Леша Солдат, сбежали заключенные

При последней внеплановой проверке в липецкой колонии, откуда бежали шесть заключенных, Роструд обнаружил нарушение оформления материалов расследования несчастных случаев. Эта проверка была проведена семь с половиной лет назад. 

«Последняя внеплановая проверка липецкой ИК-2 была семь с половиной лет назад — в апреле 2017 года. Тогда Роструд выявил нарушение в оформлении материалов расследования несчастных случаев», — сообщили в telegram-канале Shot.

Ранее стало известно, что В Липецкой области из исправительной колонии №2 совершили побег шестеро заключенных. Их поисками сейчас занимаются сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ. В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело по факту халатности после побега шестерых заключенных. 

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При последней внеплановой проверке в липецкой колонии, откуда бежали шесть заключенных, Роструд обнаружил нарушение оформления материалов расследования несчастных случаев. Эта проверка была проведена семь с половиной лет назад.  «Последняя внеплановая проверка липецкой ИК-2 была семь с половиной лет назад — в апреле 2017 года. Тогда Роструд выявил нарушение в оформлении материалов расследования несчастных случаев», — сообщили в telegram-канале Shot. Ранее стало известно, что В Липецкой области из исправительной колонии №2 совершили побег шестеро заключенных. Их поисками сейчас занимаются сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ. В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело по факту халатности после побега шестерых заключенных. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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