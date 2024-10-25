Мужчина ворвался с ножом в ТЦ в Санкт-Петербурге: кто пострадал и что известно о нападавшем

В Санкт-Петербурге на улице Космонавтов в гипермаркете «Окей» неизвестный напал с ножом на покупателей. Правоохранительные органы задержали нападавшего и возбудили против него уголовное дело. Им оказался 44-летний Юрий Артемов, из-за которого пострадало четыре человека, их состояние оценивается как тяжелое. В этом материале URA.RU приводит подробности инцидента и рассказывает о личности подозреваемого.
Что произошло
Днем 25 октября в Санкт-Петербурге мужчина устроил нападение с ножом в гипермаркете «Окей», расположенном на улице Космонавтов. Сначала он, предположительно, начал бросать в посетителей бутылки шампанского, а затем взял нож прямо с одного из прилавков и двинулся в сторону людей. В результате четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Травмы также получил охранник гипермаркета. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы и полиция, магазин был временно закрыт для проведения следственных действий.
Личность задержанного
Нападавшим оказался местный житель — 44-летний Юрий Артемьев. Ранее он профессионально занимался фехтованием. Его брат также связан со спортом и является мастером спорта по сабле. Один из родственников выразил мнение, что если бы Юрий планировал преступление, он бы об этом знал. Представители школы фехтования сообщили, что Артемьев завершил спортивную карьеру примерно 10-15 лет назад, при этом его характеризуют как нормального человека без признаков агрессивного поведения, сообщает telegram-канал Mash на Мойке.
Уголовное дело
Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу инициировало уголовное дело в его отношении по обвинению в попытке убийства двух или более лиц, передает издание 78.ru. В СМИ появились видеозаписи, на которых зафиксирован момент его задержания. На кадрах видно, что у подозреваемого голова в крови и обмотана бинтами.
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