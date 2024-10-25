25 октября 2024

The Jerusalem Post: Израиль начал вторую волну ударов по Ирану

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Вторая волна ударов Израиля направлена на город Шираз
Вторая волна ударов Израиля направлена на город Шираз Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израиль начал вторую волну ударов по Ирану. Теперь атакован город Шираз, пишет The Jerusalem Post.

«Сообщается о второй волне авиаударов после взрывов, прозвучавших в Ширазе рано утром в субботу», — передает газета. Подробностей о новой атаке не приводится.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по объектам на территории Ирана. Атака могла стать ответом на обстрелы со стороны исламской республики. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) подчеркнула, что ее наступательные и оборонительные силы мобилизованы. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Израиль начал вторую волну ударов по Ирану. Теперь атакован город Шираз, пишет The Jerusalem Post. «Сообщается о второй волне авиаударов после взрывов, прозвучавших в Ширазе рано утром в субботу», — передает газета. Подробностей о новой атаке не приводится. В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по объектам на территории Ирана. Атака могла стать ответом на обстрелы со стороны исламской республики. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) подчеркнула, что ее наступательные и оборонительные силы мобилизованы. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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