The Jerusalem Post: Израиль начал вторую волну ударов по Ирану

Вторая волна ударов Израиля направлена на город Шираз
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Израиль начал вторую волну ударов по Ирану. Теперь атакован город Шираз, пишет The Jerusalem Post.
«Сообщается о второй волне авиаударов после взрывов, прозвучавших в Ширазе рано утром в субботу», — передает газета. Подробностей о новой атаке не приводится.
В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по объектам на территории Ирана. Атака могла стать ответом на обстрелы со стороны исламской республики. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) подчеркнула, что ее наступательные и оборонительные силы мобилизованы. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.