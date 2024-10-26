США привели свои силы на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности

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Остин заявил о повышенной готовности американских солдат на Ближнем Востоке
Остин заявил о повышенной готовности американских солдат на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

США привели свои войска на Ближнем Востоке в режим повышенной готовности после ракетного обстрела Израиля по Ирану. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Министр [обороны США Ллойд Остин] подчеркнул усиление сил Соединенных Штатов для защиты персонала США, Израиля и партнеров по всему региону перед лицом угроз со стороны Ирана», — следует из разговора главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом. Информация опубликована на сайте ведомства. Глава Пентагона также подчеркнул, что США продолжат тесно сотрудничать с Израилем для обеспечения его безопасности и стабильности в регионе.

Еще один высокопоставленный американский чиновник заявил, что страна готова принять меры в ответ на любые возможные действия со стороны Ирана, вызванные обстрелом Израиля. Он подчеркнул, что в случае какой-либо реакции со стороны Ирана, США обеспечат соответствующие в равной степени ответные меры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу нанесла удары по военным объектам в Иране в ответ на их атаки 1 октября. В связи с этим Тегеран объявил о временном закрытии воздушного пространства. На данный момент Израиль завершил ракетные атаки. Больше подробностей — в онлайн-трансляции URA.RU.

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США привели свои войска на Ближнем Востоке в режим повышенной готовности после ракетного обстрела Израиля по Ирану. Об этом сообщили в Пентагоне. «Министр [обороны США Ллойд Остин] подчеркнул усиление сил Соединенных Штатов для защиты персонала США, Израиля и партнеров по всему региону перед лицом угроз со стороны Ирана», — следует из разговора главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом. Информация опубликована на сайте ведомства. Глава Пентагона также подчеркнул, что США продолжат тесно сотрудничать с Израилем для обеспечения его безопасности и стабильности в регионе. Еще один высокопоставленный американский чиновник заявил, что страна готова принять меры в ответ на любые возможные действия со стороны Ирана, вызванные обстрелом Израиля. Он подчеркнул, что в случае какой-либо реакции со стороны Ирана, США обеспечат соответствующие в равной степени ответные меры. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу нанесла удары по военным объектам в Иране в ответ на их атаки 1 октября. В связи с этим Тегеран объявил о временном закрытии воздушного пространства. На данный момент Израиль завершил ракетные атаки. Больше подробностей — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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