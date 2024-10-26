Суд: комик Поперечный* уехал из России сразу после начала СВО

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Поперечный получал деньги из-за рубежа Фото:

Иноагент Данила Поперечный, комик и видеоблогер, покинул России сразу же после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении судебные документы.

«Стендап-комик Поперечный Данила Алексеевич выехал из России в связи с проведением СВО», — говорится в документах. Поперечный был внесен в реестр иноагентов в июне нынешнего года. Основанием для этого стали критика СВО в соцсетях и получение денег из-за рубежа. По информации Росфинмониторинга, комик получил 6 400 долларов от Fullscreen из США и 55 800 долларов от ирландской Google Ireland Limited. Ранее Поперечный пытался оспорить статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы.

*Данила Поперечный признан иноагентом в РФ

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Иноагент Данила Поперечный, комик и видеоблогер, покинул России сразу же после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении судебные документы. «Стендап-комик Поперечный Данила Алексеевич выехал из России в связи с проведением СВО», — говорится в документах. Поперечный был внесен в реестр иноагентов в июне нынешнего года. Основанием для этого стали критика СВО в соцсетях и получение денег из-за рубежа. По информации Росфинмониторинга, комик получил 6 400 долларов от Fullscreen из США и 55 800 долларов от ирландской Google Ireland Limited. Ранее Поперечный пытался оспорить статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы. *Данила Поперечный признан иноагентом в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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