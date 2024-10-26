Суд: комик Поперечный* уехал из России сразу после начала СВО

Иноагент Данила Поперечный, комик и видеоблогер, покинул России сразу же после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении судебные документы.
«Стендап-комик Поперечный Данила Алексеевич выехал из России в связи с проведением СВО», — говорится в документах. Поперечный был внесен в реестр иноагентов в июне нынешнего года. Основанием для этого стали критика СВО в соцсетях и получение денег из-за рубежа. По информации Росфинмониторинга, комик получил 6 400 долларов от Fullscreen из США и 55 800 долларов от ирландской Google Ireland Limited. Ранее Поперечный пытался оспорить статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы.
*Данила Поперечный признан иноагентом в РФ
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