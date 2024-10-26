Российские инженеры изучают трофейный беспилотник из США Puma

Американский беспилотник PUMA пополнил арсенал ВС РФ трофейной техники НАТО. Сейчас российские специалисты изучают его и проводят на нем испытания. Об этом сообщил инженер по противодействию БПЛА на условиях анонимности.
«Специалистами группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 „Puma“ производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника „птички“ не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», — приводит РИА Новости слова российского инженера.
В процессе выполнения операции по перехвату одного из беспилотных летательных аппаратов, в небе недалеко от него был замечен другой дрон, получивший название «Баба Яга». Данный БПЛА был уничтожен при помощи стрелкового оружия. В ходе последующего осмотра обломков «Баба Яга» выяснилось, что он оснащен системой ретрансляции Starlink и механизмом сброса, включающим в себя два боеприпаса.
Ранее командир эвакуационной роты группировки войск «Центр» лейтенант Роман Русин сообщил, что его батальону удалось восстановить образец натовского производства РЭМ М88А2 Hercules. По его словам, машина готова к эксплуатации на поле боя.
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