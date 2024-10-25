25 октября 2024

CNN: Иран закрыл свое воздушное пространство на фоне атаки Израиля

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Иран закрыл воздушное пространство на фоне ударов по нескольким городам
Иран закрыл воздушное пространство на фоне ударов по нескольким городам Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Иран закрыл свое воздушное пространство на фоне атаки Израиля. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Иран закрыл свое воздушное пространство, согласно официальному уведомлению, выпущенному его управлением гражданской авиации», — передает CNN на своем официальном сайте. Согласно уведомлению, воздушное пространство будет закрыто до субботы 9.00 утра по местному времени.

Ночью 26 октября Израиль нанес удары по территории Ирана. Атака была ответом на обстрелы со стороны исламской республики. В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильские наступательные и оборонительные силы были мобилизованы. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Иран закрыл свое воздушное пространство на фоне атаки Израиля. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Иран закрыл свое воздушное пространство, согласно официальному уведомлению, выпущенному его управлением гражданской авиации», — передает CNN на своем официальном сайте. Согласно уведомлению, воздушное пространство будет закрыто до субботы 9.00 утра по местному времени. Ночью 26 октября Израиль нанес удары по территории Ирана. Атака была ответом на обстрелы со стороны исламской республики. В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильские наступательные и оборонительные силы были мобилизованы. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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