CNN: Иран закрыл свое воздушное пространство на фоне атаки Израиля

Иран закрыл свое воздушное пространство на фоне атаки Израиля. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
«Иран закрыл свое воздушное пространство, согласно официальному уведомлению, выпущенному его управлением гражданской авиации», — передает CNN на своем официальном сайте. Согласно уведомлению, воздушное пространство будет закрыто до субботы 9.00 утра по местному времени.
Ночью 26 октября Израиль нанес удары по территории Ирана. Атака была ответом на обстрелы со стороны исламской республики. В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильские наступательные и оборонительные силы были мобилизованы. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.
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