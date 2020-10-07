В Екатеринбурге выступили за ограничение путешествий

Свердловчане привозят инфекцию из путешествий, считает врач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Путешествия между регионами и за границу негативно влияют на количество зараженных коронавирусом. Такое мнение высказала главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина в разговоре с URA.RU.

По мнению Татьяны Калугиной, рост болезней в Свердловской области в сентябре начался после возвращения туристов с отдыха. «Они же свезут с собой детей, пожилых родственников. Если бы разумности нашему населению хватило — что в этом году не надо никуда ездить, надо поберечь себя и окружающих, наверное бы, ситуация развивалась по-другому». Она привела пример, что в Москве, по сообщениям СМИ, после объявления досрочных осенних каникул резко вырос спрос на турпутевки.

Калугина подчеркнула, что любое увеличение контактов негативно влияет на общее число заболеваний. «Есть разные регионы, где-то высокая заболеваемость, где-то единичные случаи. Где-то регионы закрывались, это сыграло хорошую роль», — отметила она. Она напомнила, что резкий рост числа заболевших может привести к дефициту медицинских кадров. «Мы не можем в один момент подготовить сто реаниматологов», — объяснила она.

По данным управления Роспотребнадзора Свердловской области, с 1 августа 2020 года за границей побывало более 24 тысяч жителей региона. У 91 человека результат тестирования на коронавирус после этого оказался положительным.