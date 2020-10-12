12 октября 2020

В РФ расширили список лиц, которым обязательна прививка от гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, медсестра, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Минздрав РФ опубликовал новый приказ об обязательной вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минздрав РФ расширил список лиц, которым необходима прививка от гриппа. Соответствующий указ размещен на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в список лиц, которым необходима прививка от гриппа, вошли работники сферы предоставления услуг, вахтовики, правоохранители, пограничники, сотрудники соцобслуживания и госслужащие. По-прежнему вакцинация от гриппа показана, в том числе, детям с шести месяцев, школьникам, студентам, работникам медицинских и образовательных организаций, чиновникам, а также призывникам.

Ранее завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико рассказал, что прививки нельзя делать людям с плохим самочувствием, передает RT. Прививка от гриппа также противопоказана тем, у кого появляются побочные действия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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