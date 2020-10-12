В РФ расширили список лиц, которым обязательна прививка от гриппа

Минздрав РФ расширил список лиц, которым необходима прививка от гриппа. Соответствующий указ размещен на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в список лиц, которым необходима прививка от гриппа, вошли работники сферы предоставления услуг, вахтовики, правоохранители, пограничники, сотрудники соцобслуживания и госслужащие. По-прежнему вакцинация от гриппа показана, в том числе, детям с шести месяцев, школьникам, студентам, работникам медицинских и образовательных организаций, чиновникам, а также призывникам.
Ранее завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико рассказал, что прививки нельзя делать людям с плохим самочувствием, передает RT. Прививка от гриппа также противопоказана тем, у кого появляются побочные действия.
Подписывайтесь на URA.RU в