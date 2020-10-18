За три квартала 2019 года в регионе умерло 46 401 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Смертность в Свердловской области, по данным регионального управления ЗАГС, за три квартала этого года оказалась выше, чем в 2019 году на 3038 случаев. Основной пик пришелся на июль, когда фиксировалось максимальное число заболевших COVID. Высокопоставленный источник из медицинской среды считает, что новый рост числа заболевших также спровоцирует увеличение смертности — и не только от коронавируса.

Согласно данным ЗАГС, с января до конца сентября в Свердловской области умерло 46 401 человек, в то время как годом ранее за тот же период скончалось 43 363 свердловчанина. При этом число умерших от коронавируса на 30 сентября, по данным регионального оперштаба — 601 человек. Данные о причинах смертей жителей региона Свердовскстат последний раз публиковал по итогам трех первых месяцев года. Тогда отмечалось снижение смертей по отношению к уровню прошлого года.

Инсайдер из медицинской среды считает, что смертность увеличилась из-за перепрофилирования больниц. Также, по его мнению, сыграла роль аномальная жара, которая стояла в регионе. Однако он считает, что смертность вновь может значительно вырасти. «Сейчас снова узких специалистов бросают на борьбу с коронавирусом, приостанавливают плановые приемы. Это неминуемо даст прирост летальных случаев — и не только от COVID», — прокомментировал он. В региональном штабе по борьбе с коронавирусом оперативно не ответили на вопрос URA.RU, ожидается ли рост смертности из-за увеличения числа заболевших COVID-19.

Пик смертности в регионе пришелся на июль URA.RU