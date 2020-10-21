Челябинские таксисты недовольны снижением оплаты своего труда
Таксисты недовольны снижением оплаты труда — бывший губернатор не смог провести экспертизу по судебному процессу — депутат ГД от области заразился коронавирусом — закрыто уголовное дело из-за смерти бывшего чиновника. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:
Челябинские таксисты продлевают забастовку
- Водители такси, которые ранее объявили забастовку с 23 октября, собираются продлить ее еще на два дня, если их требования не будут выполнены. Они недовольны снижением оплаты за из работу.
Дубровскому отказали в экспертизе
- Бывшему губернатору Борису Дубровскому отказали в проведении экономической экспертизы в судебном процессе с ФАС региона. Ему вернут 600 тысяч рублей, которые он собирался потратить на оплату услуг экспертов.
Гартунг заболел коронавирусом
- Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг, который ранее участвовал в тестировании вакцины «Спутник V» заболел коронавирусом. Об этом Гартунг сообщил URA.RU.
Закрыто уголовное дело в отношении умершего экс-чиновника
- Уголовное дело бывшего сити-менеджера Миасса Виктора Ардабьевского закрыто по причине его смерти. Его обвиняли в организации заказных убийств.
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