21 октября 2020
20 октября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 22 октября. Таксисты продлили забастовку, депутат ГД от региона заболел COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, такси, водитель, таксист, медицинская маска, защитная маска, яндекс такси, маска на лицо, мужчина в маске
Челябинские таксисты недовольны снижением оплаты своего труда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Таксисты недовольны снижением оплаты труда — бывший губернатор не смог провести экспертизу по судебному процессу — депутат ГД от области заразился коронавирусом — закрыто уголовное дело из-за смерти бывшего чиновника. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:

Челябинские таксисты продлевают забастовку

Дубровскому отказали в экспертизе

  • Бывшему губернатору Борису Дубровскому отказали в проведении экономической экспертизы в судебном процессе с ФАС региона. Ему вернут 600 тысяч рублей, которые он собирался потратить на оплату услуг экспертов.

Гартунг заболел коронавирусом

  • Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг, который ранее участвовал в тестировании вакцины «Спутник V» заболел коронавирусом. Об этом Гартунг сообщил URA.RU.

Закрыто уголовное дело в отношении умершего экс-чиновника

  • Уголовное дело бывшего сити-менеджера Миасса Виктора Ардабьевского закрыто по причине его смерти. Его обвиняли в организации заказных убийств.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...