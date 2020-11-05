Выявлены 7 пермских городов, где идет разгул коронавируса

В семи муниципалитетах Пермского края общее количество заразившихся коронавирусом с сентября увеличилось более, чем в два раза. По данным URA.RU, в среднем по региону зафиксирован полуторакратный рост числа заболевших COVID-19 (с 9747 29 сентября до 14588 6 ноября).
Березовка, Кочево, Частые, Кунгур, Оханск, орда и Гайны являются лидерами по приросту числа заразившихся коронавирусом среди других муниципалитетов региона. Об этом свидетельствую подсчеты URA.RU (таблица № 1 в конце новости). Еще в 18 муниципалитетах (из 46) прирост числа заболевших за последние полтора месяца выше среднего по региону.
Лидерами по числу уже переболевших жителей являются Октябрьский, Пермь, Пермский район, Орда и Кишерть (таблица № 2 в конце новости). В среднем по Пермскому краю COVID-19 за все время подтвердили каждому 178 жителю. Самый низкий показатель выявлен в Косе и Елово (каждый 3087 и 1122 житель, соответственно).
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