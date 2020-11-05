05 ноября 2020
04 ноября 2020
03 ноября 2020

Выявлены 7 пермских городов, где идет разгул коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , маска, выгул собак, патруль полиции
В Пермском крае коронавирус подтвержден у каждого 178 жителя Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В семи муниципалитетах Пермского края общее количество заразившихся коронавирусом с сентября увеличилось более, чем в два раза. По данным URA.RU, в среднем по региону зафиксирован полуторакратный рост числа заболевших COVID-19 (с 9747 29 сентября до 14588 6 ноября).

Березовка, Кочево, Частые, Кунгур, Оханск, орда и Гайны являются лидерами по приросту числа заразившихся коронавирусом среди других муниципалитетов региона. Об этом свидетельствую подсчеты URA.RU (таблица № 1 в конце новости). Еще в 18 муниципалитетах (из 46) прирост числа заболевших за последние полтора месяца выше среднего по региону.

Лидерами по числу уже переболевших жителей являются Октябрьский, Пермь, Пермский район, Орда и Кишерть (таблица № 2 в конце новости). В среднем по Пермскому краю COVID-19 за все время подтвердили каждому 178 жителю. Самый низкий показатель выявлен в Косе и Елово (каждый 3087 и 1122 житель, соответственно).

Лидеры среди пермских муниципалитетов по приросту числа заболевших COVID-19
Фото: Ритис Бараускас
Пермские города, где больше всего людей уже переболело COVID-19
Фото: Ритис Бараускас

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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