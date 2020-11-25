В Челябинске оценили актив олигарха, выставленный на продажу

Борис Видгоф ждет покупателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость помещений элитного автосалона «Бовид», выставленного на продажу бизнесменом Борисом Видгофом, может составить 117 млн рублей. Актив по просьбе URA.RU оценил руководитель Российской гильдии риелторов Арсен Унанян.

«Учитывая расположение здания, центр Челябинска, подъездные пути, эта недвижимость может быть реализована по высокой цене, — считает Унанян. — До 150 тысяч рублей за квадратный метр». По мнению эксперта, объект может быть интересен и тем, кто будет сдавать купленные площади в аренду, и тем, кто купит недвижимость для собственного пользования. Ранее Видгоф в разговоре с URA.RU отказался сообщить, за какую стоимость готов продать свой актив.

Борису Видгофу и его сыну, депутату ЗСО Михаилу Видгофу принадлежат первых два этажа офисного здания на проспекте Ленина у автодороги «Меридиан». Общая площадь составляет 780 кв метров. Если им удастся продать помещение по цене, которую называют эксперты, выручка составит 117 млн рублей. При этом Видгофы рассматривают и вариант со сдачей площадей в аренду.

Как пояснил Борис Видгоф URA.RU, автопарк «Вольво», который был в салоне, переведен в соседнее новое здание. Поэтому принято решение реализовать освободившиеся площади. В Группу компаний «Бовид» Видгофов входит сам автосалон, самый высокий отель в городе «Гранд отель Видгоф» и стоящий рядом высотный бизнес-центр, а также отель «Славянка» и парк-отель «Березка».