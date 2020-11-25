В ХМАО утвердили налог для богатых

Налог на роскошь платить придется и многим депутатам Думы ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ХМАО появился налог на роскошь для югорчан, зарабатывающих больше пяти миллионов рублей в год. Об этом URA.RU сообщили в информационно-аналитическом управлении Думы ХМАО.

«В России вводится новая ставка налога на доходы физических лиц в размере 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей (в настоящее время — 13% независимо от суммы полученного физическим лицом дохода), 2% из которых будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями», — прокомментировали в информационно-аналитическом управлении Думы ХМАО.

В связи с изменениями федерального законодательства, аналогичную норму приняли на сегодняшнем заседании окружного парламента и югорские депутаты. Она начинает действовать с января 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Думы ХМАО также приняли бюджет региона на 2021 год. Главный финансовый документ запрещает органам власти увеличивать число чиновников.