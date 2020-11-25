25 ноября 2020

В ХМАО утвердили налог для богатых

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет-послание губернатора ХМАО Комаровой Н.В. Ханты-Мансийск, дума хмао, заседание
Налог на роскошь платить придется и многим депутатам Думы ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ХМАО появился налог на роскошь для югорчан, зарабатывающих больше пяти миллионов рублей в год. Об этом URA.RU сообщили в информационно-аналитическом управлении Думы ХМАО.

«В России вводится новая ставка налога на доходы физических лиц в размере 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей (в настоящее время — 13% независимо от суммы полученного физическим лицом дохода), 2% из которых будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями», — прокомментировали в информационно-аналитическом управлении Думы ХМАО.

В связи с изменениями федерального законодательства, аналогичную норму приняли на сегодняшнем заседании окружного парламента и югорские депутаты. Она начинает действовать с января 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Думы ХМАО также приняли бюджет региона на 2021 год. Главный финансовый документ запрещает органам власти увеличивать число чиновников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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