Если не начать замену лифтов, екатеринбуржцам придется подниматься на верхние этажи пешком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Екатеринбургской гордумы на заседании комиссии по городскому хозяйству обратились к губернатору Свердловской области с просьбой не сокращать ассигнования на замену лифтов в областном центре. Как сообщил URA.RU депутат Алексей Вихарев, соответствующая программа на 2021 год была урезана свердловским минфином на 50 миллионов рублей.

«Без этих средств выполнить программу по замене лифтов в нужном объеме не получится. Сегодня две тысячи лифтов в наших подъездах изношены, проработали уже больше положенного срока в 25 лет и нуждаются в замене. Пользоваться такими лифтами опасно для жизни и здоровья», — отметил Алексей Вихарев. По его словам, чтобы избежать полной остановки лифтового хозяйства в 2025 году, ежегодно требуется проводить замену 430 лифтов.

Если этого не произойдет, 220 тысяч жителей — в том числе больные или пожилые люди, матери с маленькими детьми, беременные женщины — могут оказаться в крайне неприятной ситуации, будучи вынужденными пешком подниматься на верхние этажи высотных домов. «Вопрос важный, вынесем его и на думу, чтоб остальные депутаты тоже оценили масштаб возможного бедствия и поддержали наше обращение», — подытожил Алексей Вихарев.