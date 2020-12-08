Пушков оценил слова помощника Ельцина о виновнике распада СССР

Алексей Пушков критично отнесся к заявлению Сергея Шахрая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Попытки советника первого президента России Бориса Ельцина — Сергея Шахрая — снять с экс-главы государства ответственность за распад СССР противоречит многим фактам. Такое мнение на своем Telegram-канале выразил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьез <…>. Утвердившуюся в общественном сознании точку зрения оно не изменит», — написал сенатор.

Ранее Шахрай в интервью газете «Взгляд» назвал Михаила Горбачева и развал КПСС главными причинами распада СССР.К середине осени 1991 года шансов сохранить СССР уже не было, заявил собеседник издания.