08 декабря 2020

Пушков оценил слова помощника Ельцина о виновнике распада СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков критично отнесся к заявлению Сергея Шахрая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Попытки советника первого президента России Бориса Ельцина — Сергея Шахрая — снять с экс-главы государства ответственность за распад СССР противоречит многим фактам. Такое мнение на своем Telegram-канале выразил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьез <…>. Утвердившуюся в общественном сознании точку зрения оно не изменит», — написал сенатор.

Ранее Шахрай в интервью газете «Взгляд» назвал Михаила Горбачева и развал КПСС главными причинами распада СССР.К середине осени 1991 года шансов сохранить СССР уже не было, заявил собеседник издания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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