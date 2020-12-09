Видео Беллы Порч собрало уже более 2 миллионов лайков в Тик Токе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тиктокерша Белла Порч записала липсинк-видео под песню Дины Саевой «Я ищу тебя». Девушка поделилась роликом в Тик Токе и отметила аккаунт коллеги.

«Я люблю русскую музыку», — подписала Порч свое видео. Под ним уже более 125 тысяч комментариев и более 2 миллионов лайков. В комментариях собралось множество блогеров-миллионников. Пользователи оказались в шоке, они признаются, что не ожидали такого от Беллы Порч.

При этом тиктокеры порадовались за Саеву. Некоторые считают, что «Я ищу тебя» — один из лучших треков в русскоязычном Тик Токе. Саевой пожелали удачи в продвижении, а Порч похвалили за то, что старается понять любимые песни и учит для этого русский.

2 декабря певица Клава Кока презентовала новую песню, которая должна взорвать Тик Ток. Артистка считает, что трек будет популярен на вечеринках и ждет видео с ним от поклонников. Примечательно, что стать популярными в Тик Токе хочет треть российских блогеров, пишет «Национальная служба новостей».