В Ялте произошел взрыв в здании на Приморском пляже

В Ялте прогремел взрыв в прокате самокатов и велосипедов
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На нижнем уровне Приморского пляжа произошел в прокате самокатов и велосипедов
На нижнем уровне Приморского пляжа произошел в прокате самокатов и велосипедов Фото:

В Ялте произошел взрыв в прокате самокатов и велосипедов на Приморском пляже. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму. По данным ведомства, возгорание случилось в одноэтажном здании на улице Ленина, пострадавших нет.

«В 09:57 поступило сообщение о задымлении в одноэтажном здании по адресу: Ялта, ул. Ленина. Направлены два пожарно-спасательных автомобиля. Проведена разведка. Пострадавших нет», — говорится в официальном сообщении МЧС по Крыму. Цитата по РИА «Новости».

Площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Пожар был полностью ликвидирован до прибытия спасателей.

Как сообщил telegram-канал Shot, пожар мог произойти из-за взрыва аккумулятора электросамоката, который находился на зарядке. В момент происшествия магазин был закрыт, людей внутри не было, поэтому никто не пострадал.

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В Ялте произошел взрыв в прокате самокатов и велосипедов на Приморском пляже. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму. По данным ведомства, возгорание случилось в одноэтажном здании на улице Ленина, пострадавших нет. «В 09:57 поступило сообщение о задымлении в одноэтажном здании по адресу: Ялта, ул. Ленина. Направлены два пожарно-спасательных автомобиля. Проведена разведка. Пострадавших нет», — говорится в официальном сообщении МЧС по Крыму. Цитата по РИА «Новости». Площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Пожар был полностью ликвидирован до прибытия спасателей. Как сообщил telegram-канал Shot, пожар мог произойти из-за взрыва аккумулятора электросамоката, который находился на зарядке. В момент происшествия магазин был закрыт, людей внутри не было, поэтому никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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