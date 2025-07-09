В Ялте произошел взрыв в здании на Приморском пляже

В Ялте произошел взрыв в прокате самокатов и велосипедов на Приморском пляже. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму. По данным ведомства, возгорание случилось в одноэтажном здании на улице Ленина, пострадавших нет.
«В 09:57 поступило сообщение о задымлении в одноэтажном здании по адресу: Ялта, ул. Ленина. Направлены два пожарно-спасательных автомобиля. Проведена разведка. Пострадавших нет», — говорится в официальном сообщении МЧС по Крыму. Цитата по РИА «Новости».
Площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Пожар был полностью ликвидирован до прибытия спасателей.
Как сообщил telegram-канал Shot, пожар мог произойти из-за взрыва аккумулятора электросамоката, который находился на зарядке. В момент происшествия магазин был закрыт, людей внутри не было, поэтому никто не пострадал.
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