Минобрнауки анонсировало полный переход на новую систему высшего образования

Минобрнауки: в 2027 году Россия перейдет на новую систему высшего образования
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Переход но новую систему образования будет совершен в 2027 году
Переход но новую систему образования будет совершен в 2027 году Фото:

В 2027 году планируется полный переход РФ на новую систему высшего образования. Об этом на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию рассказал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

«Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет», — передает слова Афанасьева РИА Новости.

С 2023 года в России реализуется пилотный проект, в рамках которого студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры. Сейчас в проекте участвует шесть вузов, но Минобрнауки хочет увеличить их количество.

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В 2027 году планируется полный переход РФ на новую систему высшего образования. Об этом на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию рассказал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. «Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет», — передает слова Афанасьева РИА Новости. С 2023 года в России реализуется пилотный проект, в рамках которого студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры. Сейчас в проекте участвует шесть вузов, но Минобрнауки хочет увеличить их количество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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