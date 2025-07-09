Минобрнауки анонсировало полный переход на новую систему высшего образования

В 2027 году планируется полный переход РФ на новую систему высшего образования. Об этом на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию рассказал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
«Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет», — передает слова Афанасьева РИА Новости.
С 2023 года в России реализуется пилотный проект, в рамках которого студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры. Сейчас в проекте участвует шесть вузов, но Минобрнауки хочет увеличить их количество.
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