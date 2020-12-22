Глава области Алексей Текслер примет участие в заседании Госсовета
Губернатор примет участие в заседании Госсовета — в правительстве произошло новое назначение — школьники смогут посещать группы присмотра в каникулы — вандалы испортили ледовые заготовки. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:
Глава области посетит Госсовет
- Губернатор Алексей Текслер 23 декабря примет участие в заседании Государственного совета РФ. Он вошел в состав трех комиссий.
В правительстве области произошло новое назначение
- Первым замначальника Главного контрольного управления региона назначен Павел Перебатов. Такое постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
Школьники смогут посещать учебные заведения в каникулы
- Ученики младших классов области смогут посещать группы присмотра в школах и после начала досрочных каникул. Об этом URA.RU заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Вандалы испортили ледовые заготовки для новогодних городков
- В Златоусте неизвестные ночью разгромили заготовки для трех ледовых городков, которые должны быть построены к Новому году. Власти готовят обращение в полицию. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.
Депутат избежал срока по обвинению в миллиардном хищении
- Экс-депутат челябинского заксобрания Владимир Чебыкин, которого обвиняли в миллиардном хищении, избежал реального срока. Ему был назначен штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.
Подписывайтесь на URA.RU в