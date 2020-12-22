22 декабря 2020
21 декабря 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 23 декабря. Губернатор встретится с Путиным, экс-депутат избежал уголовного наказания за миллиардное хищение

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., текслер алексей, государственный совет
Глава области Алексей Текслер примет участие в заседании Госсовета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор примет участие в заседании Госсовета — в правительстве произошло новое назначение — школьники смогут посещать группы присмотра в каникулы — вандалы испортили ледовые заготовки. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава области посетит Госсовет

В правительстве области произошло новое назначение

  • Первым замначальника Главного контрольного управления региона назначен Павел Перебатов. Такое постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Школьники смогут посещать учебные заведения в каникулы

Вандалы испортили ледовые заготовки для новогодних городков

Депутат избежал срока по обвинению в миллиардном хищении

  • Экс-депутат челябинского заксобрания Владимир Чебыкин, которого обвиняли в миллиардном хищении, избежал реального срока. Ему был назначен штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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