Глава области Алексей Текслер примет участие в заседании Госсовета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор примет участие в заседании Госсовета — в правительстве произошло новое назначение — школьники смогут посещать группы присмотра в каникулы — вандалы испортили ледовые заготовки. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава области посетит Госсовет

Губернатор Алексей Текслер 23 декабря примет участие в заседании Государственного совета РФ. Он вошел в состав трех комиссий.

В правительстве области произошло новое назначение

Первым замначальника Главного контрольного управления региона назначен Павел Перебатов. Такое постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Школьники смогут посещать учебные заведения в каникулы

Ученики младших классов области смогут посещать группы присмотра в школах и после начала досрочных каникул. Об этом URA.RU заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Вандалы испортили ледовые заготовки для новогодних городков

В Златоусте неизвестные ночью разгромили заготовки для трех ледовых городков, которые должны быть построены к Новому году. Власти готовят обращение в полицию. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

Депутат избежал срока по обвинению в миллиардном хищении

Экс-депутат челябинского заксобрания Владимир Чебыкин, которого обвиняли в миллиардном хищении, избежал реального срока. Ему был назначен штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.