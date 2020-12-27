Реальное число заболевших гораздо больше, чем публикуется в сводках Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Реально число заболевших COVID-19 в Екатеринбурге за последнюю неделю оказалось в разы выше цифр официальной статистики. Такой вывод можно сделать, если сравнить сводки, распространяемые оперштабом, и данные, проходящие по закрытым каналам Роспотребнадзора (имеются в распоряжении URA.RU).

Так, по данным закрытой статистики, за неделю с 21 по 27 декабря коронавирусом в Екатеринбурге заразилось более 7000 человек. «Это пациенты, у которых диагноз подтвержден ПЦР-исследованиями», — пояснил собеседник URA.RU в Роспотребнадзоре. При этом цифра, которая складывается из ежедневных сводок оперштаба, в шесть раз ниже — 1178 человек (21 декабря — 150 случаев, 22 декабря — 150, 23-го числа — 165, 24-го — 160, 25-го — 155, 26 декабря — 203, 27 декабря — 195).

Ранее URA.RU отмечало подобное расхождение в данных: в предыдущие недели официальная и закрытая статистика по COVID в Екатеринбурге различались в 4—5 раз. В свердловском оперштабе заявили, что иной статистики (кроме публикуемой оперштабом) «ведомствами не ведется».

По официальной сводке, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 404 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. «Состояние 581 госпитализированного оценивается как тяжелое, 338 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 231 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали агентству в свердловском оперштабе.

В состоянии средней тяжести в больницах свердловских городов лежат 1079 COVID-пациентов, в больницах Екатеринбурга — 2292 человека, остальные пациенты — в удовлетворительном состоянии. За сутки из свердловских больниц выписано 407 человек, число выздоровевших пациентов — 49 710. Всего же коронавирусом с начала эпидемии заболел 57 381 свердловчанин. Скончалось 1 457 жителей Свердловской области с диагнозом COVID-19, за сутки — 16 человек.