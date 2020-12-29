Министр спорта области Леонид Одер перейдет на другую должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр спорта сменит должность — назван новый вице-спикер гордумы Челябинска — бывший руководитель дорожной компании вернул в бюджет миллиардный долг. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:

Министр спорта региона займет новую должность

Министр спорта региона Леонид Одер, займет должность спортивного директора Фонда поддержки спорта Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

Произойдет замена вице-спикера гордумы Челябинска

В гордуме Челябинска нашли замену вице-спикеру Дмитрию Тарасову, который перешел на работу в минздрав области. Его место займет Иван Горнов.

Бывший директор «Южуралавтобана» вернул 1,4 млрд рублей

Экс-директор ЗАО «Южуралавтобан» Иван Святелик, получавший крупные дорожные контракты в регионе при губернаторе Михаиле Юревиче, вернул государству почти 1,4 млрд рублей для закрытия уголовного дела.