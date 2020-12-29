29 декабря 2020
28 декабря 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 30 декабря. Министр спорта получит новую должность, в гордуме сменится вице-спикер

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, портрет, одер леонид
Министр спорта области Леонид Одер перейдет на другую должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр спорта сменит должность — назван новый вице-спикер гордумы Челябинска — бывший руководитель дорожной компании вернул в бюджет миллиардный долг. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:

Министр спорта региона займет новую должность

Произойдет замена вице-спикера гордумы Челябинска

  • В гордуме Челябинска нашли замену вице-спикеру Дмитрию Тарасову, который перешел на работу в минздрав области. Его место займет Иван Горнов.

Бывший директор «Южуралавтобана» вернул 1,4 млрд рублей

  • Экс-директор ЗАО «Южуралавтобан» Иван Святелик, получавший крупные дорожные контракты в регионе при губернаторе Михаиле Юревиче, вернул государству почти 1,4 млрд рублей для закрытия уголовного дела.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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