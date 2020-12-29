Министр спорта области Леонид Одер перейдет на другую должность
Министр спорта сменит должность — назван новый вице-спикер гордумы Челябинска — бывший руководитель дорожной компании вернул в бюджет миллиардный долг. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 30 декабря — в обзоре URA.RU:
Министр спорта региона займет новую должность
- Министр спорта региона Леонид Одер, займет должность спортивного директора Фонда поддержки спорта Челябинской области. Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона.
Произойдет замена вице-спикера гордумы Челябинска
- В гордуме Челябинска нашли замену вице-спикеру Дмитрию Тарасову, который перешел на работу в минздрав области. Его место займет Иван Горнов.
Бывший директор «Южуралавтобана» вернул 1,4 млрд рублей
- Экс-директор ЗАО «Южуралавтобан» Иван Святелик, получавший крупные дорожные контракты в регионе при губернаторе Михаиле Юревиче, вернул государству почти 1,4 млрд рублей для закрытия уголовного дела.
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