В России закрепилась тенденция по числу заболевших коронавирусом

За сутки коронавирусом заразились 24 217 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки количество новых заболевших коронавирусом в России составило 24 217. Таким образом, второй день в стране держится практически равное число случаев COVID-19: сутками ранее было 24 246.

«За последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 445 летальных исходов», — сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с вирусом. Всего с начала пандемии COVD-19 заразился 3 308 601 человек. Вылечились от коронавируса за время 2 685 723 человек, 59 951 скончался.

Лидером по заболеваемости инфекцией остается Москва — 5142 заболевших, Санкт-Петербург, который на этой неделе впервые был на первом месте, теперь идет за столицей РФ — 3341 новый случай заражения коронавирусом. На третьем — Московская область (1097 случаев за сутки).

Среди регионов УрФО наиболее неблагополучная ситуация сохраняется в Свердловской области — 389 заболевших за сутки. Далее идут Челябинская область (+300) и Пермский край (+295). В ХМАО за сутки заразились 202 человека, в Тюменской области — 159, в ЯНАО зафиксировано 149 случаев. Меньше всего инфицированных в Курганской области Курганской — 107.

Ранее врачи сообщили, что вакцина от COVID-19 необходима, в том числе, для сдерживания вируса, пишет « Федерально агентство новостей ». А в Минздраве РФ ожидают, что пандемия закончится в течение двух лет, уточняет RT.