За сутки коронавирус выявили у 286 жителей Пермского края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 января, — 404-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 320-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России выявлено 3 471 053 (+22 850 за сутки) заразившихся коронавирусом. В Пермском крае число заболевших достигло 34 522 (+286 за сутки). Выздоровели 27 892 (+316) человек, умерли — 2196 человек (+22 — за последние сутки).

В Пермском крае снижается темп заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции (Rt) — 0,99. Это означает, что ежесуточный прирост новых случаев заболевания COVID-19 планомерно снижается . Сейчас в больницах региона находится 1625 человек, 88 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Антитела к COVID-19 выявлены у каждого четвертого пермяка, сдавшего анализы. Частные клиники Пермского края провели около 308 тысяч тестов на антитела методом ИФА. У 26,5% пермяков, сдавших кровь на анализ, выявили антитела к коронавирусу . В среднем каждый день в Пермском крае делают 1600 исследований на антитела.

В Прикамье пришла новая партия вакцины от коронавируса. 13 января в регион поставлено 8542 дозы вакцины. В ближайшие недели в Прикамье ожидается поставка 108 тыс. доз вакцины — с ее поступлением начнется массовая вакцинация, пройти иммунизацию смогут все желающие. Сейчас также можно поставить бесплатную прививку от коронавируса. Для этого нужно записаться на вакцинацию через «Госуслуги» или портал «К врачу».

Крещенских купаний в Перми не будет. Из-за коронавирусных ограничений традиционные купания отменяются. Связано это с тем, что на подобные мероприятия обычно собирается около 4-6 тысяч человек, что в текущих условиях запрещено. Вместо этого людям рекомендуют взять освященную воду домой из храмов .