Сегодня, 14 января, — 404-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 320-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России выявлено 3 471 053 (+22 850 за сутки) заразившихся коронавирусом. В Пермском крае число заболевших достигло 34 522 (+286 за сутки). Выздоровели 27 892 (+316) человек, умерли — 2196 человек (+22 — за последние сутки).
В Пермском крае снижается темп заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции (Rt) — 0,99. Это означает, что ежесуточный
Антитела к COVID-19 выявлены у каждого четвертого пермяка, сдавшего анализы. Частные клиники Пермского края провели около 308 тысяч тестов на антитела методом ИФА.
В Прикамье пришла новая партия вакцины от коронавируса. 13 января в регион поставлено 8542 дозы вакцины. В ближайшие недели в Прикамье
Крещенских купаний в Перми не будет. Из-за коронавирусных ограничений традиционные купания отменяются. Связано это с тем, что на подобные мероприятия обычно собирается около 4-6 тысяч человек, что в текущих условиях запрещено. Вместо этого
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