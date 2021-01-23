В Красноярске сторонники Навального напали на полицейских. Видео

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Ситуация возле ОВД Химок, во время суда над Алексеем Навальным. Москва, полиция, полицейский, полицейское оцепление
Протестующие даже не выпускают желающих покинуть митинг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Красноярске протестующие, вышедшие на улицы в поддержку блогера Алексея Навального, напали на полицейских. Об этом сообщил читатель URA.RU.

На присланном в редакцию видео видно, как участники акции окружили сотрудников правоохранительных органов. Протестующие хватают полицейских за одежду и тащат к себе. Из-за потасовки люди, желающие покинуть митинг, не могут выбраться и просят пропустить их.

На несанкционированных митингах, которые идут в России 23 января, протестующие устроили провокации против сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим полицейские начали задерживать отдельных нарушителей. По словам кандидата политических наук Дарьи Кислицыной, акции протеста, прошедшие на Дальнем Востоке, не оправдали ожиданий оппозиции и были немногочисленными.

Ранее в МВД и Генпрокуратуре пригрозили административной ответственностью за призывы к участию в несанкционированных акциях протеста 23 января, напоминает РАПСИ. В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за склонение несовершеннолетних к участию в незаконных митингах, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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