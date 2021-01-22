Политолог: митинги за Навального пошли не по плану оппозиции

Несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального, прошедшие на Дальнем Востоке, не оправдали ожиданий оппозиции и были немногочисленными. Об этом в беседе с URA.RU рассказала руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук Дарья Кислицына.
«Как Дальний Восток вышел на митинги — это совсем не то, чего ожидала оппозиция. Протесты были очень немногочисленными», — подчеркнула Кислицына. Она отметила, что подростки, вопреки призывам, не появились на митингах, а возрастная часть протестующих была немногочисленной. Из-за этого целевые показатели оппозиции не были достигнуты, добавила она.
Кислицына отметила, что полиция не поддалась на провокации со стороны протестующих. При этом на Дальнем Востоке не было массовых задержаний, а силовики действовали в рамках закона, добавила политолог. Она подчеркнула, что на хабаровских митингах в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала собирались гораздо больше людей, чем на протестах в поддержку Навального.
Ранее сообщалось, что на протестных акциях в Дальневосточном федеральном округе митингующие устраивали провокации против сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим полицейские задержали отдельных нарушителей.
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