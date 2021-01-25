Сторонники опального отца Сергия хотят сами выбрать ему замену

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Предрождественская проповедь отца Сергия схигумена Среднеуральского женского монастыря , отец сергий
Сторонники отца Сергия надеются, что он вернется Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU
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Дело отца Сергия

Последователи бывшего схимонаха Сергия после его ареста надеются сами выбрать нового духовника в Среднеуральский женский монастырь. Пока духовника в монастыре нет, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

«Особого духовника они не выбрали. Они верят, что его либо назначит Сергий, либо Сергий к ним вернется», — объяснила ситуацию для ТАСС Мерзлякова. Таким образом сторонники Сергия, захватившие монастырь, не собираются прислушиваться к мнению Екатеринбургской епархии в вопросах управления монастырем.

Сторонники Сергия после его ареста не покинули монастырь. В качестве власти там выступают три матушки — Татьяна, Варвара и Василиса. Сферы их влияния поделены. Также есть лидеры, работающие с прихожанами.

Отцу Сергию было запрещено проводить богослужения и читать проповеди. Также он был лишен сана, а позже, в октябре 2020, вообще отлучен от церкви. Кроме того, сейчас Сергий арестован по обвинению в «Нарушении свободы совести и вероисповеданий», «Самоуправстве» и «Склонению к самоубийству», уточняет RT. Вину бывший схимонах не признает.

В СИЗО Сергий начал сухую голодовку, напоминает телеканал 360. РПЦ после заседания церковного суда считает, что отцом Сергием могли манипулировать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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