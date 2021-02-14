В Москве и Санкт-Петербурге начались несогласованные акции

Акции стартовали в Москве и Санкт-Петербурге Сергей Дианов

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Москве начались несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. По информации корреспондента URA.RU, пока что полиция никого не задерживает.

«Три девушки хотели запустить в небо фонарик, но испугались полиции и убежали. Ещё несколько человек включили фонарики на телефоне, одна девушка пришла с фонариком-уточкой. Полицейские никого не задерживают», — передает корреспондент агентства с Манежной площади столицы.

По информации telegram-канала «Раньше всех», на акции в Москве появилась журналистка Ксения Собчак. Ее заметили на Патриарших прудах. Кроме того, на акцию вышла телеведущая Татьяна Лазарева.