В Москве и Санкт-Петербурге начались несогласованные акции

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Акции стартовали в Москве и Санкт-Петербурге Сергей Дианов
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Дело Алексея Навального

В Москве начались несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. По информации корреспондента URA.RU, пока что полиция никого не задерживает.

«Три девушки хотели запустить в небо фонарик, но испугались полиции и убежали. Ещё несколько человек включили фонарики на телефоне, одна девушка пришла с фонариком-уточкой. Полицейские никого не задерживают», — передает корреспондент агентства с Манежной площади столицы.

По информации telegram-канала «Раньше всех», на акции в Москве появилась журналистка Ксения Собчак. Ее заметили на Патриарших прудах. Кроме того, на акцию вышла телеведущая Татьяна Лазарева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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