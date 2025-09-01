«Русская свинья»: Кнайсль рассказала, как на нее нападали в Австрии из-за дружбы с Россией

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что покинула страну из-за нападений
Бывшая глава МИД Австрии рассказала об угрозах из-за ее пророссийской позиции
Бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что из-за своей пророссийской позиции подвергалась нападениям в Австрии и была вынуждена покинуть страну. Об этом рассказала сама Кнайсль.

«Уже в 2020 году в Австрии мне было запрещено работать, на улице меня называли „русской свиньей“ и нападали, и я получала очень много угроз. Поэтому в 2020 году, ровно пять лет назад, я была вынуждена покинуть Австрию — с двумя чемоданами и двумя собаками», — приводит слова экс-министра ТАСС.

Кроме того, Кнайсль отметила, что не удивляется появлению своего имени в различных санкционных списках. В частности, она вспомнила о включении в аналогичный список Канады, подчеркнув, что никогда не была в этой стране и не высказывалась о ней публично.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии сообщила, что после переезда в Россию ощущает безопасность по сравнению с пребыванием в Европе. По ее словам, в настоящее время во многих европейских государствах наблюдаются серьезные проблемы в сфере обеспечения безопасности.

