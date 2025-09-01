В России усилили борьбу с кибермошенничеством

С 1 сентября в России вступили в силу новые меры, направленные на усиление защиты граждан от кибермошенничества. Обновления инициированы Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России).
«С сегодняшнего дня вступил в силу ряд мер, направленных на борьбу с мошенничеством. Они позволят защитить граждан от киберпреступников», — говорится в официальном telegram-канале министерства. Одним из ключевых нововведений стал механизм самозапрета на оформление сим-карт. Теперь любой гражданин может самостоятельно установить запрет на заключение договоров об оказании услуг связи на свое имя. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или в некоторых многофункциональных центрах (МФЦ). Снять самозапрет можно только очно, обратившись в МФЦ.
Для повышения безопасности пользователей портала Госуслуги изменился порядок отправки смс-кода для смены пароля. Теперь код приходит не только после завершения телефонного вызова, но и с временной задержкой. Это сделано для того, чтобы снизить риск социальной инженерии: мошенники часто пытаются выманить код, удерживая внимание жертвы по телефону.
С 1 сентября пользоваться сим-картой может только ее владелец или его близкие родственники. К ним относятся супруги, дети, родители, дедушки, бабушки, внуки, а также родные и сводные братья и сестры. Для передачи сим-карты таким лицам переоформлять договор не требуется. Дополнительно разрешена передача сим-карт представителям органов государственной власти и местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей, а также сотрудникам экстренных оперативных служб.
Еще одно значимое изменение — возможность назначения доверенного лица для подтверждения финансовых операций. Теперь гражданин может указать такого человека, и банк сможет обращаться к нему для подтверждения подозрительных переводов или других важных действий.
С 1 сентября 2025 года на экране телефона при входящем вызове будет отображаться информация о том, какая организация звонит: банк, служба доставки или иная компания. Такая маркировка позволит гражданам отличать официальные звонки от мошеннических. Также теперь массовые телефонные обзвоны возможны только при наличии предварительного согласия абонента. Каждый гражданин может отказаться от подобных звонков, направив соответствующее заявление своему оператору связи. Исключение составляют вызовы от государственных органов и подведомственных им организаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.