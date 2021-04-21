21 апреля 2021

Синоптик рассказала о погоде в Москве на Первомай и Пасху

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, зонт, затопленная улица, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
В столице ожидаются дожди всю последнюю неделю апреля Фото:

В первую часть майских праздников жителей столицы ждет не самая теплая погода. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Скорее всего, супертепла на Первомай и на Пасху не ожидается», — рассказала она РИА «Новости». В последнюю неделю апреля в Москве будут идти дожди, а температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. В отдельных районах города и области столбики термометров даже опустятся ниже нуля.

Скорее всего, теплая погода вернется в столицу лишь 5 мая, пишет «Национальная служба новостей». Похолодание пришло также в Санкт-Петербург, сообщают «Невские новости». Из-за изменения погоды экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко ожидает роста числа заболевших коронавирусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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