Синоптик рассказала о погоде в Москве на Первомай и Пасху

В столице ожидаются дожди всю последнюю неделю апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В первую часть майских праздников жителей столицы ждет не самая теплая погода. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Скорее всего, супертепла на Первомай и на Пасху не ожидается», — рассказала она РИА «Новости». В последнюю неделю апреля в Москве будут идти дожди, а температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. В отдельных районах города и области столбики термометров даже опустятся ниже нуля.

Скорее всего, теплая погода вернется в столицу лишь 5 мая, пишет «Национальная служба новостей». Похолодание пришло также в Санкт-Петербург, сообщают «Невские новости». Из-за изменения погоды экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко ожидает роста числа заболевших коронавирусов.