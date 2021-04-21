Онищенко предрек рост числа больных коронавирусом

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий
Экс-глава Роспотребнадзора связывает это с изменением погоды Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России ожидается рост числа заболевших коронавирусом. С таким прогнозом выступил депутат Госдумы, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Сейчас погода изменилась, [значит] будет рост, потому что [активизируются] простудные заболевания, но это не критично», — заявил Онищенко в интервью telegram-каналу Life Shot. Он также предупредил, что это нельзя называть волнами, так как это просто эпидпроцесс.

Сегодня, по данным синоптиков, в Центральной России ожидаются снег, ливни и грозы, пишет телеканал 360. Синоптики считают, что на данный момент нет предвестников возможного сильного потепления, передает агентство Nation News. Солнце же вернется в понедельник, 26 марта. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в последние недели в столице ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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